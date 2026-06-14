Агрогородок Шени: как 38 лет работы превратили деревню в образцовое место для жизни

Уютная жизнь в Беларуси не ограничивается рамками Минска или областных центров. Чтобы комфортные условия для жизни были созданы не хуже, чем в городе, задача Президента Беларуси Александра Лукашенко касается не только наличия ФАПов и автолавок, но и достойной инфраструктуры и строительства жилья.

Молодежь должна осваивать небольшие деревни и агрогородки, об этом неоднократно говорил Президент, а для этого условия там должны быть соответствующими. Большие шаги сделаны в этом направлении в Пружанском районе. В доказательство тому - признание на уровне страны.

Факт Агрогородок Шени, например, вошел в число победителей республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства по итогам 2025 года.

Новый статус - результат труда каждого жителя, в том числе и Василий Иванович Сорока (в прошлом директор хозяйства "Шени-агропродукт", где мужчина стоял у руля почти 40 лет), поднимал его, строил жилье работникам. При нем хозяйство вышло на высокие показатели в районе.

Как рассказал житель аг. Шени Иван Сорока, в центре агрогородка находится административное здание хозяйства "Шени-агропродукт", которое в свое время он сам проектировал, принимал участие в строительстве.

В этом городке он живет с 1975 года, 38 лет он "кіраваў" хозяйством, а потом уже занимался им на пенсии.

"В этом месте, где мы находимся, был только садик, магазин и один дом - все. И конторка маленькая. Все остальное за это время мы построили", - вспомнил Иван Сорока.

Иван Сорока news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/413e708e-f186-42cf-b69f-01588dd970db/conversions/d2dd9184-5e31-4611-8664-7e01b04820ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/413e708e-f186-42cf-b69f-01588dd970db/conversions/d2dd9184-5e31-4611-8664-7e01b04820ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/413e708e-f186-42cf-b69f-01588dd970db/conversions/d2dd9184-5e31-4611-8664-7e01b04820ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/413e708e-f186-42cf-b69f-01588dd970db/conversions/d2dd9184-5e31-4611-8664-7e01b04820ac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начиналось все с земли, с мелиорации земель. Для того чтобы хозяйство нормально развивалось, нужны были корма. Сделано очень много, все площади были осушены, превратились в хорошие поля.

Параллельно работники хозяйства занимались строительством дорог и жилья. За это время в агрогородке было построено 120 квартир и домов. Народ прибывал, жизнь начала меняться.

Садик в Шени рассчитан на 50 мест, ему уже 50 лет, но он поддерживается аккуратненько: и окна заменили, и дают средства на приобретение инвентаря. Такие у них теплые отношения, дети очень общительные.

Давно-давно в Шеневской средней школе было 100 учащихся, а потом, когда построили жилье, было почти 200 человек. Она в хорошем состоянии, хорошо отделанная, красивенькая. Около школы сделана площадка - очень удачное там место, рядышком и клуб, и школа.

Агрогородок небольшой, тут проживает где-то 450 человек, и детей не так много, но занять, конечно, есть чем. Между деревнями сделаны гравийные дороги, центральная улица - асфальт, выход на другие деревни, поэтому здесь и открыто движение автобусов.

В этом центре есть все: почтовое отделение, красивое, разукрашенное, магазин с надписями для украшения, фонтан работает, а возле него скамейки для отдыха.

фонтан в аг. Шени news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/618ffd64-1617-409d-b2da-fa56b6bfc9f0/conversions/7c74a4ec-1c18-44cc-8412-eca8518ab249-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/618ffd64-1617-409d-b2da-fa56b6bfc9f0/conversions/7c74a4ec-1c18-44cc-8412-eca8518ab249-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/618ffd64-1617-409d-b2da-fa56b6bfc9f0/conversions/7c74a4ec-1c18-44cc-8412-eca8518ab249-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/618ffd64-1617-409d-b2da-fa56b6bfc9f0/conversions/7c74a4ec-1c18-44cc-8412-eca8518ab249-xl-___webp_1920.webp 1920w

Народ берет кофе в кофейне, садятся, пьют его и отдыхают. Такого, наверно, агрогородка компактного, уютного в Пружанском районе трудно и подобрать - все сделано для человека. Также здесь проводили районные "Дожинки".

В агрогородке есть памятник погибшим воинам и партизанам. На памятной доске выбито 245 имен. Ежегодно здесь на 9 Мая проводится митинг.

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