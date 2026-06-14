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Агрогородок Шени: как 38 лет работы превратили деревню в образцовое место для жизни
Уютная жизнь в Беларуси не ограничивается рамками Минска или областных центров. Чтобы комфортные условия для жизни были созданы не хуже, чем в городе, задача Президента Беларуси Александра Лукашенко касается не только наличия ФАПов и автолавок, но и достойной инфраструктуры и строительства жилья.
Молодежь должна осваивать небольшие деревни и агрогородки, об этом неоднократно говорил Президент, а для этого условия там должны быть соответствующими. Большие шаги сделаны в этом направлении в Пружанском районе. В доказательство тому - признание на уровне страны.
Факт
Агрогородок Шени, например, вошел в число победителей республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства по итогам 2025 года.
Новый статус - результат труда каждого жителя, в том числе и Василий Иванович Сорока (в прошлом директор хозяйства "Шени-агропродукт", где мужчина стоял у руля почти 40 лет), поднимал его, строил жилье работникам. При нем хозяйство вышло на высокие показатели в районе.
Как рассказал житель аг. Шени Иван Сорока, в центре агрогородка находится административное здание хозяйства "Шени-агропродукт", которое в свое время он сам проектировал, принимал участие в строительстве.
В этом городке он живет с 1975 года, 38 лет он "кіраваў" хозяйством, а потом уже занимался им на пенсии.
"В этом месте, где мы находимся, был только садик, магазин и один дом - все. И конторка маленькая. Все остальное за это время мы построили", - вспомнил Иван Сорока.
Начиналось все с земли, с мелиорации земель. Для того чтобы хозяйство нормально развивалось, нужны были корма. Сделано очень много, все площади были осушены, превратились в хорошие поля.
Параллельно работники хозяйства занимались строительством дорог и жилья. За это время в агрогородке было построено 120 квартир и домов. Народ прибывал, жизнь начала меняться.
Садик в Шени рассчитан на 50 мест, ему уже 50 лет, но он поддерживается аккуратненько: и окна заменили, и дают средства на приобретение инвентаря. Такие у них теплые отношения, дети очень общительные.
Давно-давно в Шеневской средней школе было 100 учащихся, а потом, когда построили жилье, было почти 200 человек. Она в хорошем состоянии, хорошо отделанная, красивенькая. Около школы сделана площадка - очень удачное там место, рядышком и клуб, и школа.
Агрогородок небольшой, тут проживает где-то 450 человек, и детей не так много, но занять, конечно, есть чем. Между деревнями сделаны гравийные дороги, центральная улица - асфальт, выход на другие деревни, поэтому здесь и открыто движение автобусов.
В этом центре есть все: почтовое отделение, красивое, разукрашенное, магазин с надписями для украшения, фонтан работает, а возле него скамейки для отдыха.
Народ берет кофе в кофейне, садятся, пьют его и отдыхают. Такого, наверно, агрогородка компактного, уютного в Пружанском районе трудно и подобрать - все сделано для человека. Также здесь проводили районные "Дожинки".
В агрогородке есть памятник погибшим воинам и партизанам. На памятной доске выбито 245 имен. Ежегодно здесь на 9 Мая проводится митинг.
"В агрогородке "Шени-агропродукт" созданы все условия для жизни, работы, отдыха взрослых, детей. Я здесь прожил 50 лет, этим горжусь, это мое место для жизни", - поделился Иван Сорока.