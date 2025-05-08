Дрифт-пилот Александр Радковец "зажжет" Пружаны дымным шоу и рок-энергией news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e71acf1-b52e-42c9-8249-0b25fc9b8fb2/conversions/70b891ce-270b-4130-b5e1-a6018b7f46c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e71acf1-b52e-42c9-8249-0b25fc9b8fb2/conversions/70b891ce-270b-4130-b5e1-a6018b7f46c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e71acf1-b52e-42c9-8249-0b25fc9b8fb2/conversions/70b891ce-270b-4130-b5e1-a6018b7f46c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e71acf1-b52e-42c9-8249-0b25fc9b8fb2/conversions/70b891ce-270b-4130-b5e1-a6018b7f46c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пружаны готовятся к яркому музыкальном событию лета - в конце июня здесь пройдет рок-фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" с насыщенной развлекательной программой и зрелищным дрифт-шоу.

Белорусский дрифтер и фанат рока Александр Радковец продемонстрирует мастерство управления автомобилем на пределе возможностей. Его выступление станет одним из запоминающихся событий фестиваля, дополняя мощные аккорды рок-музыки ревом моторов и клубами дыма от жженых покрышек.

Александр Радковец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ce539d-ed0d-4054-b279-130f5b98fb8a/conversions/b986975a-f192-4355-a30c-35972f65a675-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ce539d-ed0d-4054-b279-130f5b98fb8a/conversions/b986975a-f192-4355-a30c-35972f65a675-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ce539d-ed0d-4054-b279-130f5b98fb8a/conversions/b986975a-f192-4355-a30c-35972f65a675-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ce539d-ed0d-4054-b279-130f5b98fb8a/conversions/b986975a-f192-4355-a30c-35972f65a675-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Радковец

"Рок и дрифт - это про бунтарство, энергию, адреналин. На "СОЛНЦЕСТОЯНИИ" мы спалим резину, поднимем клубы дыма и зарядим всех драйвом! Это будет не просто дрифт-перформанс, а часть атмосферы фестиваля, где рок и автоспорт сольются в едином порыве", - рассказал Александр Радковец.

В Пружаны дрифтер привезет два боевых BMW - E36 для серии PRO-2 и E92 в яркой белорусской ливрее. Зрителей ждут "бублики", управляемые заносы и густые облака дыма - все, за что дрифт называют искусством на колесах.

"Я люблю зрелищность: большие углы, близкие проезды, много дыма", - поделился пилот. А еще рассказал, что после выступления зрители смогут не только сфотографироваться с машинами, но и почувствовать себя частью мира автоспорта.

Хотя площадка в Пружанах не позволяет разогнаться до скоростных проездов, Александр обещает максимум эмоций: "Мы сделаем все, чтобы вы кайфанули так же, как кайфуем мы за рулем".

Рок-фестиваль в Пружанах - это не только выступления популярных музыкантов. Это два дня живого звука, сцена для молодых артистов, эко-деревня, кемпинг у озера, белорусская кухня и гостеприимство местных жителей. "Это международное событие, которое становится масштабнее, насыщеннее и интереснее с каждым годом. Беларусь показывает себя с лучшей стороны: чистая, открытая, с теплым приемом", - отметили организаторы фестиваля.

Ожидается, что "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" соберет гостей из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Латвии и других стран.