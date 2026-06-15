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Фестиваль "Звіняць цымбалы і гармонік" собрал в Поставах более 500 артистов
Более 500 артистов и ремесленников из Беларуси, России и Сербии объединил XXXV Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік". Большой концертной площадкой стали Поставы.
Город в Витебской области в 2026 году носит титул культурной столицы Беларуси. Народные мастера, музыканты и танцоры создавали настроение не только на фестивальной сцене, но и на городских улицах. Для гостей праздника были предложены выставки, интерактивные площадки, ряды с драниками и ухой.
Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:
"Есть у нас зарубежные гости, которые приехали из Сербии. Также присутствуют уже не в первый раз друзья из Российской Федерации - Карелии и Ульяновска. Это говорит о том, что фестиваль продолжает развиваться. Гостей очень много".
Юбилейный фестиваль завершился зрелищным шествием и большим гала-концертом, который объединил на одной сцене артистов разных поколений.
Фото: sb.by