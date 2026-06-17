Гомельские больницы готовы принять пострадавших после атаки ВСУ на автобус с детьми

Гомельские больницы готовы принять пострадавших после удара ВСУ по автобусу с детьми, заявили в Гомельском облисполкоме. Из Беларуси в Брянскую область выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС.

Дмитрий Алейников, зампредседателя Гомельского облисполкома:

"В 05:30 из города Речицы в направлении Геленджика выехало порядка 90 пассажиров - 2 автобуса. Около 11:00 в райисполком позвонил один из пассажиров и предоставил информацию об атаке БПЛА. Есть пострадавшие. Был атакован пассажирский автобус, следующий по маршруту Речица - Геленджик, где находилось порядка 40 детей. В Брянск выехала бригада скорой помощи в количестве трех автомобилей, реанимобилей".

В Брянске двоим ребятам оказывается медицинская помощь. Идет операция. Облисполком находится на постоянной связи с пострадавшими. Людей, находившихся в автобусе, привезут обратно в Беларусь. Как только они пересекут границу, будет проинформировано дополнительно.