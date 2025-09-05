Новый детский сад открыли в Минске

Новый детский сад торжественно открыли в Минске. Учреждение образования расположено в новом микрорайоне. Благодаря современной инфраструктуре детсад стал мультиобразовательным комплексом для всестороннего развития детей.

Новый детский сад № 589 получил прописку на улице Фогеля. Рассчитан он на 230 детей, для их воспитания и взросления имеется вся необходимая инфраструктура - как образовательная, так и спортивная.

Просторные игровые комнаты, кабинеты с мультибордами и компьютерный класс для занятий и развития логики, спортивный зал и бассейн. Дошкольники много времени проводят и на улице, поэтому и локации создали мультизадачные - домики, песочницы, качели, турники для скалолазания, футбольное поле. Рядом есть и мини-городок для изучения правил дорожного движения.

"Здесь будут создаваться клубы юных патриотов. Совместно с войсковой частью 3214 внутренних войск МВД эта работа будет проводиться с такими детками, чтобы они понимали, что такое наша Беларусь, изучали ее историю, смотрели в будущее и самое главное - росли патриотами", - пояснил зампредседателя Мингорисполкома Андрей Стригельский.

Глава администрации Первомайского района г. Минска Вадим Передня сообщил, что на улице Фогеля расположен довольно молодой квартал, который динамично развивается, строятся и многоэтажки. Средний возраст детей, живущих в них, колеблется от 4 лет и старше, поэтому понятно, что потребность в дошкольных учреждениях была, потому что одна артерия, соединяющая 9-й километр с Первомайским районом, оказалась недостаточной, была необходимость строительства.