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Новый сквер и реконструкция аквацентра - какие еще в Гродно строят туристические магниты
Председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель в "Актуальном интервью" рассказал, как статус межнациональной столицы Беларуси влияет на экономический и туристический потенциал Гродно.
Событийный туризм - то, что дает результат. Гродно является туристическим городом, и власти знают, куда нужно двигаться. "Мероприятия (например, как фестиваль нацкультур) рекламируют город и дают возможность заработать малому бизнесу и госбюджету, который в дальнейшем вложат в развитие туристической инфраструктуры. Не секрет, что для развития города, туристической инфраструктуры и создания комфортного проживания граждан и туристов нужны серьезные вложения", - подчеркнул гость интервью.
Сегодня, как отметил председатель Гродненского горисполкома, в стадии проработки находятся новые турмаршруты. Уже заканчивается реконструкция аквацентра "Лазурный", который ранее был бассейном. Проводится модернизация сквера Дарвина и улицы Левонабережной. Там появится еще один сквер, спортивный. "Но основная стройка - это благоустройство Правонабережной улицы. Набережная впишется в новые туристические маршруты - пешеходный мост свяжет две набережные", - рассказал Андрей Хмель.