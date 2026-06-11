Новый сквер и реконструкция аквацентра - какие еще в Гродно строят туристические магниты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cd38c-472e-4a9e-9f4a-9097160b53c2/conversions/80cea69f-4c00-4b7a-ae56-ca858c69ed94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cd38c-472e-4a9e-9f4a-9097160b53c2/conversions/80cea69f-4c00-4b7a-ae56-ca858c69ed94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cd38c-472e-4a9e-9f4a-9097160b53c2/conversions/80cea69f-4c00-4b7a-ae56-ca858c69ed94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cd38c-472e-4a9e-9f4a-9097160b53c2/conversions/80cea69f-4c00-4b7a-ae56-ca858c69ed94-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель в "Актуальном интервью" рассказал, как статус межнациональной столицы Беларуси влияет на экономический и туристический потенциал Гродно.

Событийный туризм - то, что дает результат. Гродно является туристическим городом, и власти знают, куда нужно двигаться. "Мероприятия (например, как фестиваль нацкультур) рекламируют город и дают возможность заработать малому бизнесу и госбюджету, который в дальнейшем вложат в развитие туристической инфраструктуры. Не секрет, что для развития города, туристической инфраструктуры и создания комфортного проживания граждан и туристов нужны серьезные вложения", - подчеркнул гость интервью.