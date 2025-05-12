Подготовка к летним полевым работам: аграрии Минской области получили 80 комбайнов "Гомсельмаш"

Сельхозорганизации Минской области готовятся к летним полевым работам. В помощь аграриям выступает новая техника.

Хозяйства Минщины получили 80 комбайнов "Гомсельмаш" - это машины для уборки зерновых культур и кукурузы. На них нанесена символика в честь Великой Победы.

Распределили технику на торжественном мероприятии в дилерском центре в поселке Михановичи. Ключи от комбайнов механизаторы получили из рук руководства Минской области и самого предприятия. По словам специалистов, сегодня акцент делается на энергонасыщенных машинах, которые эффективны как физически, так и экономически.

Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш":

"То, что говорят, что в кабине должен быть кондиционер, это уже не ноу-хау. Есть другие опции - удобство управления, пневмоподушка, подогрев сиденья, холодильник. Если говорить про электронные системы, на сегодняшний день мы начинаем уходить от магнитол, потому что бортовой компьютер включает в себя практически все опции".