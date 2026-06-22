Сергей Лободинский рассказал, кто чаще приезжает в Брест

Кто приезжает в Брест чаще всего и кто любит белорусский город больше всего, рассказал в эфире "Первого информационного" председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.

"Наблюдается большой поток внутреннего туризма, но приезжают и братья-россияне. Большой отпечаток наложил форум Союзного государства, потому что прибыло много зарубежных групп и участников. Помимо основных делегаций, еще приехали сопровождающие и молодежь. Основная масса людей едет на день, чтобы посмотреть улицу Советскую, реконструкцию последнего мирного дня, посетить митинг-реквием", - рассказал гость "Первого информационного".

Председатель Брестского горисполкома особо отметил душевность людей и их отклик на просмотренную реконструкцию первых часов боев в Брестской крепости. "Они смотрят на беду, которая пришла к нам 85 лет назад, со слезами на глазах. Молодежь видит и понимает, насколько нужно беречь и сохранять мир и порядок не только на территории города, но и у себя в головах", - отметил Сергей Лободинский.