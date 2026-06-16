В Минске прошел конкурс машинистов башенных кранов "Минский мастер - 2026"

В Минске в 2026 году возведут полмиллиона кв. м жилья. Строят и 6 крупных арендных домов, а также спортивные центры, детские садики, школы. На всех объектах задействованы специалисты десятков профессий - от проектировщиков и геодезистов до маляров и машинистов башенных кранов.

Как раз те, кто работает на высоте, соревновались в рамках конкурса "Минский мастер - 2026".

Они всегда на высоте. Это специалисты буквально топ-уровня. Благодаря их работе Минск растет ввысь. Машинисты башенных кранов общаются с землей по рации.

Участница конкурса рассказала, что когда строили 25-этажный дом в "Минск-Мире", то она работала на 82-метровом кране. И это был самый высокий, на котором ей приходилось работать.

конкурс "Минский мастер - 2026" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4b7157-15e5-44b0-accf-8d6df9c0b6d7/conversions/e1d4122a-cce2-4d38-8b78-029503613de1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4b7157-15e5-44b0-accf-8d6df9c0b6d7/conversions/e1d4122a-cce2-4d38-8b78-029503613de1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4b7157-15e5-44b0-accf-8d6df9c0b6d7/conversions/e1d4122a-cce2-4d38-8b78-029503613de1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4b7157-15e5-44b0-accf-8d6df9c0b6d7/conversions/e1d4122a-cce2-4d38-8b78-029503613de1-xl-___webp_1920.webp 1920w

15 девушек, которые работают в столичном управлении механизации № 79, соревнуются за звание лучшей. Среди них и Жанна Пелинчук, которой всего 19. В профессии только год, зато есть большое желание расти. И здесь важна помощь старших коллег. Елена Науменко, чей стаж на 40 лет больше, всегда охотно делится опытом.

Машинист башенного крана ОАО "УМ № 79" Елена Науменко рассказала, что ее брат работал на стройке, но она не знала, что такое кран. А теперь уже 41 год она строит садики, жилые дома, офисное здание, "Минск-Арену".

Жанна Пелинчук, машинист башенного крана ОАО "УМ № 79":

"Брат поступал в колледж и узнал о такой профессии. Я не знала, куда мне поступать после 9 класса и решила, почему бы и не попробовать. Поступила в колледж, отучилась и продолжаю дальше заниматься своим делом. Как раз уже построила один дом в Боровой, сейчас работаю на МФК "Газпром Центр".

Конкурс состоит из двух частей: первая - теоретическая, вторая - практика. Задача - с точки на точку передвинуть груз в полтонны и попасть ровно в контуры круга. Точность до сантиметра. Все это с высоты 30 м и на время. Среди стимулов - участие в республиканском этапе конкурса.

Александр Сазановец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b89fa7-1d50-4aad-80b7-78cc8c76de11/conversions/d36b4cec-5776-4ae0-88fe-0fcdc81eb94f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b89fa7-1d50-4aad-80b7-78cc8c76de11/conversions/d36b4cec-5776-4ae0-88fe-0fcdc81eb94f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b89fa7-1d50-4aad-80b7-78cc8c76de11/conversions/d36b4cec-5776-4ae0-88fe-0fcdc81eb94f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b89fa7-1d50-4aad-80b7-78cc8c76de11/conversions/d36b4cec-5776-4ae0-88fe-0fcdc81eb94f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Сазановец, председатель Минской городской организации белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

"80 м в высоту, в среднем это 160 м в день, а в месяц это 3,5 км. 3,5 км она, поднимаясь не просто по лестнице, поднимается в небо".

Разговаривая с участницами, Александр Сазановец сделал один вывод, что крановщицы правят всей стройкой. "Кран - главный, его же называют "башенный кран". Башня - это голова. И вот эти хрупкие женщины сегодня руководят процессом".

"500 кг надо переместить из точки А в точку Б. Разговаривая с ними, какие объекты они строили, они с гордостью говорят: "Я построила в прошлом году дом, я в этом уже заканчиваю дом". Звучит! Целый дом. И все это делает хрупкая белорусская женщина", - отметил Александр Сазановец.