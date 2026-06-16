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В Минске прошел конкурс машинистов башенных кранов "Минский мастер - 2026"
В Минске в 2026 году возведут полмиллиона кв. м жилья. Строят и 6 крупных арендных домов, а также спортивные центры, детские садики, школы. На всех объектах задействованы специалисты десятков профессий - от проектировщиков и геодезистов до маляров и машинистов башенных кранов.
Как раз те, кто работает на высоте, соревновались в рамках конкурса "Минский мастер - 2026".
Они всегда на высоте. Это специалисты буквально топ-уровня. Благодаря их работе Минск растет ввысь. Машинисты башенных кранов общаются с землей по рации.
Участница конкурса рассказала, что когда строили 25-этажный дом в "Минск-Мире", то она работала на 82-метровом кране. И это был самый высокий, на котором ей приходилось работать.
15 девушек, которые работают в столичном управлении механизации № 79, соревнуются за звание лучшей. Среди них и Жанна Пелинчук, которой всего 19. В профессии только год, зато есть большое желание расти. И здесь важна помощь старших коллег. Елена Науменко, чей стаж на 40 лет больше, всегда охотно делится опытом.
Машинист башенного крана ОАО "УМ № 79" Елена Науменко рассказала, что ее брат работал на стройке, но она не знала, что такое кран. А теперь уже 41 год она строит садики, жилые дома, офисное здание, "Минск-Арену".
Жанна Пелинчук, машинист башенного крана ОАО "УМ № 79":
"Брат поступал в колледж и узнал о такой профессии. Я не знала, куда мне поступать после 9 класса и решила, почему бы и не попробовать. Поступила в колледж, отучилась и продолжаю дальше заниматься своим делом. Как раз уже построила один дом в Боровой, сейчас работаю на МФК "Газпром Центр".
Конкурс состоит из двух частей: первая - теоретическая, вторая - практика. Задача - с точки на точку передвинуть груз в полтонны и попасть ровно в контуры круга. Точность до сантиметра. Все это с высоты 30 м и на время. Среди стимулов - участие в республиканском этапе конкурса.
Александр Сазановец, председатель Минской городской организации белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
"80 м в высоту, в среднем это 160 м в день, а в месяц это 3,5 км. 3,5 км она, поднимаясь не просто по лестнице, поднимается в небо".
Разговаривая с участницами, Александр Сазановец сделал один вывод, что крановщицы правят всей стройкой. "Кран - главный, его же называют "башенный кран". Башня - это голова. И вот эти хрупкие женщины сегодня руководят процессом".
"500 кг надо переместить из точки А в точку Б. Разговаривая с ними, какие объекты они строили, они с гордостью говорят: "Я построила в прошлом году дом, я в этом уже заканчиваю дом". Звучит! Целый дом. И все это делает хрупкая белорусская женщина", - отметил Александр Сазановец.
Мастерство машинистов башенных кранов пригодится и на стройплощадках Смолевичей. Столичный город-спутник развивается, здесь возводят квартал из 19 жилых домов (большинство уже заселено), уже подбирают территорию под новую застройку.