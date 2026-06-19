В Новополоцке перезахоронили останки летчиков, погибших в годы ВОВ

Беларусь чтит подвиг защитников. В Новополоцке с почестями перезахоронили останки летчиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Поисково-исследовательские работы проходили в 2025 году в окрестностях микрорайона Боровуха. Удалось поднять останки трех членов экипажа бомбардировщика СБ-2, а также останки летчика истребителя "Аэрокобра". Поисковые отряды работают с архивными данными, чтобы установить имена членов экипажей.

Светлана Комогорцева, командир поискового отряда "Разведчики воинской славы":

"В Республике Беларусь локализовано 500 мест падений самолетов, поднято 130. Из них уже установлено больше 30 имен".

Игорь Бурмистров, председатель Новополоцкого горисполкома:

"Это наша обязанность, и мы должны эту память передавать нашим детям и внукам. Подвиг каждого безымянного бойца складывал общую победу всего нашего народа".