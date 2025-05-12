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В объектах социальной сферы Могилева включили отопление
В Могилеве в объектах социальной сферы включили отопление. Такое решение приняли власти областного центра. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Telegram-канал "Могилев - мой город".
"В связи с нестабильностью погодных условий и снижением среднесуточных температур наружного воздуха Могилевский городской исполнительный комитет принял решение о возобновлении подачи тепла потребителям социальной сферы", - говорится в сообщении.
Тепло начали подавать в больницы, детские сады, школы и другим приоритетные социальные объекты города.
Согласно данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, минувшей ночью температура воздуха в Могилеве составила +4 градуса.
Ночью во вторник, 13 мая, в областном центре ожидается от +3 до +5 градусов, днем - от +13 до +17 градусов тепла.
Ранее из-за холодной погоды отопление было включено в ряде районов Витебской области, Гродно, а также в Минске и Минской области.