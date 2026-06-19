В Слуцке после реконструкции открыли кабинет МРТ

Белорусская медицина и все, что связано с ней, не стоит на месте - открываются современные поликлиники, модернизируются объекты, внедряются высокие технологии. Например, после реконструкции в Слуцкой больнице пациентов теперь принимает кабинет магнитно-резонансной томографии.

Установили современный мощный томограф с функцией искусственного интеллекта, приобретен инжектор для контрастирования. Также отремонтировали здание больницы и переходы между корпусами.

"Наличие данного аппарата позволит расширить спектр исследований, проводить своевременную точную и безопасную диагностику патологий различных органов и систем, что значительно повысит доступность и качество медицинской помощи жителям Слуцка и Слуцкого района", - поделилась заведующая кабинетом МРТ Слуцкой центральной районной больницы Татьяна Прокопович.