Руководство и сотрудники Белтелерадиокомпании рассказали, как создавался "Первый информационный"

17 сентября новый телеканал - "Первый информационный" - впервые появился на просторах Беларуси в прямом эфире на пятой кнопке.

Чтобы канал появился, было несколько месяцев фундаментальной подготовки, более года серьезного планирования, а также студийного обновления. Еще за месяц до старта "Первого информационного" стали готовы обе студии - это легендарная новостная студия площадью 300 м2 и совершенно новая площадью 150 м2, которая погрузит зрителя в процесс реального времени.

Подвижные мониторы и максимальное погружение зрителя в процесс

Подвижность камер, вариативность локаций, возможность общения из разных ее точек - с таким набором новостное утро каждого белоруса станет еще интереснее. В студии "300 метров" будут помогать делать контент подвижные мониторы, также в нескольких локациях будет создаваться различный продакшн проектов "Первого информационного".

Создание канала - это поручение Президента Беларуси. "У нас когда-то было, в году 2018-2019, совещание у главы государства по информационным вопросам. И тогда Александр Григорьевич озвучил в своем вступительном слове, что назрела необходимость создания новостного канала. С тех пор мы начали потихоньку работать над этим проектом, и вплотную взялись, наверное, в последний год и быстро все сделали", - рассказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Объем работы был, конечно, большой. Но все было готово уже 1,5 месяца назад. Так мы себе предоставили возможность привыкнуть немного к новым условиям работы. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Все участники творческого и одновременно технологического процесса заинтересованы в том, чтобы зритель получал как эстетическое удовольствие, так и разбирался в национальной, повестке. А с помощью студии можно будет максимально погружать зрителя в процесс жизни нашей родной и уникальной Беларуси.

Новостная зона, спикер-зона, цветовое кодирование - в этих локациях будут менять оформление в соответствии со временем дня, то есть постепенно, начиная с рассвета и заканчивая закатом.

"Сложно, но интересно"

Вообще, телевизионная работа - стрессовая. Благодаря "Первому информационному" произошел какой-то определенный выход из зоны комфорта. У сотрудников Белтелерадиокомпании спросили, комфортно работать, когда есть профессиональные вызовы, становится ли от этого интересно.

"Первый информационный" телеканал начал свое вещание в Беларуси - как это было "Первый информационный" телеканал утром 17 сентября начал свое вещание в Беларуси. И впервые в общедоступном пакете зрители увидели утренний эфир, который на протяжении первых часов дня знакомил (и будет продолжать знакомить) с событиями в Беларуси и главными мировыми новостями. Его открывали Екатерина Тихомирова, Павел Лазовик и Дарья Тарасова. 17.09.2024 13:09

"Конечно, интересно. Когда оглядываешься назад, думаешь, что неужели мы все вместе это смогли осилить", - поделился главный режиссер "Первого информационного" телеканала Илья Кревчик.

Изменения коснутся многого. И что важно, это будет новая брендовая история. Единица и стильные оттенки - синий и бирюзовый вскоре будут неразрывно связаны с новым телеканалом. Сама же идея информационного телеканала появилась достаточно давно и была обусловлена стремительно меняющимся временем, где сама информация как телепродукт может использоваться совершенно по-разному.

"Во-первых, очень востребован новостной контент, и мы видим (у нас в Беларуси работает измеритель), что проекты показывают достаточно высокие рейтинги. Во-вторых, мы живем во времена информационной войны, поэтому новостные каналы, которые мы знаем за рубежом, в Европе, в частности, в Америке, используют абсолютно против нас, причем нон-стоп. И на это нужно отвечать. Недавно Президент Беларуси, когда я докладывал ему по поводу канала, сказал, что лучше воевать здесь, в информационном поле, чем воевать непосредственно на поле боя", - рассказал Иван Эйсмонт.

"Первый информационный" - в двух словах скрыта главная суть нового телеканала. Авторская, режиссерская, техническая группы будут стремиться к совершенно новой работе в новостном телевещании и быть первыми. Внимание к громкому проекту - высочайшее, поэтому готовность телеканала постоянно была на контроле высшего уровня.

Гусман: "Первый информационный" канал ждет большое будущее "Первый информационный" со стартом работы поздравил мэтр российской журналистики Михаил Гусман. Известный журналист, интервьюер, радио- и телеведущий часто бывает в Беларуси и каждый раз испытывает чувство теплоты. Несколько раз Михаил Гусман брал большое интервью у Президента Александра Лукашенко. 17.09.2024 13:38

Телеканал создан на базе Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании - одной из самых известных информационных структур Беларуси, то есть фундамента белорусских теленовостей.

"Я пришел работать на Белтелерадиокомпанию в начале 2000-х годов, то есть 20 лет назад, - вспоминает первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко. - Тогда в моде был еще линейный монтаж на БТК. Мы снимали на большие тяжелые камеры. Не у всех корреспондентов, репортеров в то время даже были мобильные телефоны. Для того чтобы написать текст, приходилось постоять в очереди, чтобы сесть за компьютер".

Конечно, за это время технологии шагнули далеко вперед, изменилось и все общество в телевидении.

Чтобы быть смотрибельными, не остаться на обочине информационного прогресса, мы должны шагать в ногу со временем. Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании

Именно поэтому на базе Агентства теленовостей, которое являлось главной информационной структурой страны, решено было создать "Первый информационный" телеканал.

Новый канал - находка для творческих и креативных

Возможно, возникнет вопрос, как на таком канале будет находиться баланс между творчеством и агрессивной журналистикой. По этому поводу высказался председатель Белтелерадиокомпании.

"Во-первых, агрессивная журналистика и общественно-политическая журналистика тоже может быть творчеством. Для многих людей это дело жизни, они это делают с удовольствием. Во-вторых, канал будет разноформатным. Там будет развлекательный, спортивный, культурный контент, но с признаками новостного, аналитического", - подчеркнул Иван Эйсмонт.

По словам председателя главного медиахолдинга страны, можно приходить с идеями и реализовывать себя в самых разных направлениях. Для журналистов канал - просто находка. "В наши времена, когда я только начинал работать, такого не было. Сейчас мы уже производили столько проектов, что 8 часов в день мы без всякой модернизации готовы были закрывать общественно-политическим контентом. Что касается молодых журналистов, то это большой шанс показать себя, потому что любая идея только приветствуется", - отметил Иван Эйсмонт.

В ближайшее время состоится запуск и нового новостного портала. Его название - NEWS.BY. Кстати, запрос "news" - один из самых популярных в интернете на всей планете.

"Естественно, мы будем идти вместе с информационным каналом, но в то же время NEWS.BY - это самостоятельный информационный ресурс, где ежесуточно будет появляться порядка 100 разных новостей и статей", - пояснил главный директор Главной дирекции интернет-вещания Александр Хоровец.

Новости нон-стоп

Уже точно известно, что новости будут выходить в эфир "Первого информационного" каждый час, а в сетке вещания зрители могут увидеть прямые включения с мест самых важных событий, экспертные мнения и специальные проекты. Таким образом, белорусское телевидение идет в ногу со временем, в котором интернет-войны и фейковые новости стали особенностями современного мира, который вокруг совершенно нестабилен. Поэтому "Первый информационный" телеканал призван обеспечивать проверенным и актуальным контентом.

Этот информационный канал рассчитан на думающую аудиторию, интересующуюся, что происходит в Беларуси, за рубежом. На аудиторию, готовую потреблять объективную, проверенную информацию, анализировать, смотреть авторскую журналистику, прислушиваться к интересным мнениям экспертов, сопоставлять факты и данные, чтобы для себя делать выводы. Сергей Гусаченко

Как отметил первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании, оппоненты с разных медиаресурсов выливают на Беларусь ушаты грязи и неправильной информации, в чем они сами уже несколько лет подряд об этом открыто признаются. Смотреть на это просто сложа руки неправильно и обидно. Мы молчать не будем, мы тоже будем говорить в ответ, но отвечать будем не словом, а делом. И не фейками, а фактами.

Созрело ли белорусское телевизионное сообщество для более живой работы и давно ли оно готово? На этот вопрос Иван Эйсмонт ответил так: "Конечно, это и есть современное телевидение, в отличие от классических общественно-политических каналов, на которых выходят новости с шагом в 2-3, а иногда и 4 часа. На "Первом информационном" выпуск новостей может длиться 4 часа в прямом эфире. За это время можно сообщить огромное количество новостей, держать какую-то важную тему. И конечно, мы готовы".

На "Первом информационном" включение может осуществляться из любого белорусского уголка, освещая главные события страны быстро, ярко и с интересом, а у нас таких событий - много.

Активный показ в прямом эфире важных общественно-политических мероприятий, международных встреч, пресс-конференций, заседаний правительства, заявлений МИД, широкое присутствие бизнес- и финансовых новостей, глубокой аналитики, авторский взгляд, экспертное мнение, культурные, спортивные, экономические события в жизни страны будут оформлены в уникальные рубрики и проекты.