Шаг во взрослую жизнь: в Минске прошли выпускные вечера для 13 тыс. юношей и девушек

Выступления известных артистов, музыкальные хиты, дискотека до утра - в Минске прошел масштабный выпускной. 13 тыс. юношей и девушек завершили школьный этап своей жизни и вступили в новый - яркий и многообещающий. На "Чижовка-Арене" под зажигательные песни и танцы праздновали около 3 тыс. выпускников Заводского и Ленинского районов.

"Прошли очень трогательные, эмоциональные мероприятия, торжественный вечер. Было много поздравлений, много слез, много добрых слов. Все очень ждали выпускной, и наконец он настал", - поделился впечатлениями выпускник одной из школ Минска.

"Конечно, со школой не хочется расставаться, - признался молодой человек, - но каждому из нас надо сделать шаг во взрослую жизнь и двигаться дальше".

Торжества также развернулись в Футбольном манеже, Дворце спорта и Спортивно-культурном центре БГУКИ. Фрунзенский район решил не изменять традициям. Ребята отметили окончание школы в своих учреждениях образования.