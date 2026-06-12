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Шаг во взрослую жизнь: в Минске прошли выпускные вечера для 13 тыс. юношей и девушек
Выступления известных артистов, музыкальные хиты, дискотека до утра - в Минске прошел масштабный выпускной. 13 тыс. юношей и девушек завершили школьный этап своей жизни и вступили в новый - яркий и многообещающий. На "Чижовка-Арене" под зажигательные песни и танцы праздновали около 3 тыс. выпускников Заводского и Ленинского районов.
"Прошли очень трогательные, эмоциональные мероприятия, торжественный вечер. Было много поздравлений, много слез, много добрых слов. Все очень ждали выпускной, и наконец он настал", - поделился впечатлениями выпускник одной из школ Минска.
"Конечно, со школой не хочется расставаться, - признался молодой человек, - но каждому из нас надо сделать шаг во взрослую жизнь и двигаться дальше".
Торжества также развернулись в Футбольном манеже, Дворце спорта и Спортивно-культурном центре БГУКИ. Фрунзенский район решил не изменять традициям. Ребята отметили окончание школы в своих учреждениях образования.
Программа выпускного была полна сюрпризов: с тематическими фотозонами, интерактивными площадками, выступлениями блогеров.