16 июня "Минск" и "Виктория" сыграют 2-й матч финальной серии женского чемпионата по хоккею на траве

Жаркая пора в женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве. Накануне в Минске и Барановичах стартовали решающие серии за золото и бронзу.

Обе серии продлятся до трех побед одной из команд. Действующие обладательницы титула "Минск" с минимальным счетом 1:0 переиграли смолевичскую "Викторию".

16 июня команды встретятся вновь. Поединок стартует в 18:00, а в прямом эфире этот матч покажет "Беларусь 5".