3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
16 июня "Минск" и "Виктория" сыграют 2-й матч финальной серии женского чемпионата по хоккею на траве
Автор:Редакция news.by
Жаркая пора в женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве. Накануне в Минске и Барановичах стартовали решающие серии за золото и бронзу.
Обе серии продлятся до трех побед одной из команд. Действующие обладательницы титула "Минск" с минимальным счетом 1:0 переиграли смолевичскую "Викторию".
16 июня команды встретятся вновь. Поединок стартует в 18:00, а в прямом эфире этот матч покажет "Беларусь 5".
В бронзовом противостоянии барановичского "Текстильщика" и "Ритма" первую встречу выиграла команда из Гродно.