29 мая 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси стартует двумя поединками

29 мая двумя поединками стартует 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси. Идущий на 4-й позиции "Минск" попытается реабилитироваться за поражение в прошлом туре от жодинского "Торпедо".

На поле стадиона "Трактор" столічный клуб сыграет с набравшей ход "Ислочью". В турнирной таблице команды разделяет всего 1 балл. "Волки" расположились на 6-й строчке.