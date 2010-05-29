29 мая 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси стартует двумя поединками
Автор:Редакция news.by
29 мая двумя поединками стартует 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси. Идущий на 4-й позиции "Минск" попытается реабилитироваться за поражение в прошлом туре от жодинского "Торпедо".
На поле стадиона "Трактор" столічный клуб сыграет с набравшей ход "Ислочью". В турнирной таблице команды разделяет всего 1 балл. "Волки" расположились на 6-й строчке.
"Беларусь 5" покажет эту встречу в прямом эфире, начало в 20:25. Ранее, в 18:00, прозвучит стартовый свисток в поединке "Нафтана" и "Торпедо-БелАЗ".