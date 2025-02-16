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3 медали завоевали белорусы во второй день Кубка сильнейших
Белорусские биатлонисты продолжают триумфальное выступление на домашнем Кубке сильнейших. Второй день соревнований в Раубичах снова принес нашей сборной три награды, в центре внимания капитан мужской сборной Антон Смольский.
У лидера сборной второе золото, а на третьей ступени пьедестала по итогам гонки преследования оказался Степан Данилов. А до этого в пасьюте у женщин серебро взяла Динара Смольская.
Антон Смольский продемонстрировал потрясающую форму. 16 февраля лидер нашей сборной снова не оставил своим соперниками ни единого шанса, допустил всего один промах, ближайшего преследователя опередил на 1 минуту 40 секунд и блестяще финишировал с флагом.
"Эмоции невероятные, когда полные трибуны поддерживают и кричат. Было очень волнительно, на последнем огневом рубеже мне хотелось как можно больше порадовать и себя, и свою команду, и наших болельщиков. Все получилось, я этому очень рад", - поделился победитель гонки преследования Кубка сильнейших спортсменов - 2025 по биатлону Антон Смольский.
На третью ступень пьедестала поднялся еще один представитель нашей сборной Степан Данилов.
"Великолепные впечатления и от вчерашнего дня, и от сегодняшнего. Результаты принесли радость всем: спортсменам, болельщикам, тренерскому штабу. Сегодня ребята продемонстрировали высокий уровень и мастерство. 4 человека заехали в топ-6, завоевали золотую и бронзовую медали. Антон великолепно справился с ролью лидера", - отметил главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.
Порадовала сегодня и женская сборная - Динара Смольская с серебром пасьюта. 18 февраля праздник биатлона вернется в Раубичи, в 16:30 пройдут женские индивидуальные гонки, а в 20:30 состоятся гонки у мужчин.