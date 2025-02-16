3 медали завоевали белорусы во второй день Кубка сильнейших

Белорусские биатлонисты продолжают триумфальное выступление на домашнем Кубке сильнейших. Второй день соревнований в Раубичах снова принес нашей сборной три награды, в центре внимания капитан мужской сборной Антон Смольский.

У лидера сборной второе золото, а на третьей ступени пьедестала по итогам гонки преследования оказался Степан Данилов. А до этого в пасьюте у женщин серебро взяла Динара Смольская.

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Антон Смольский продемонстрировал потрясающую форму. 16 февраля лидер нашей сборной снова не оставил своим соперниками ни единого шанса, допустил всего один промах, ближайшего преследователя опередил на 1 минуту 40 секунд и блестяще финишировал с флагом.

"Эмоции невероятные, когда полные трибуны поддерживают и кричат. Было очень волнительно, на последнем огневом рубеже мне хотелось как можно больше порадовать и себя, и свою команду, и наших болельщиков. Все получилось, я этому очень рад", - поделился победитель гонки преследования Кубка сильнейших спортсменов - 2025 по биатлону Антон Смольский.

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На третью ступень пьедестала поднялся еще один представитель нашей сборной Степан Данилов.

"Великолепные впечатления и от вчерашнего дня, и от сегодняшнего. Результаты принесли радость всем: спортсменам, болельщикам, тренерскому штабу. Сегодня ребята продемонстрировали высокий уровень и мастерство. 4 человека заехали в топ-6, завоевали золотую и бронзовую медали. Антон великолепно справился с ролью лидера", - отметил главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.

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