Александр Фоминов взял золото и серебро на международном турнире по конному троеборью

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке прозвучали финальные аккорды международного турнира по конному троеборью.

Спортивные пары Беларуси и России выявили сильнейших в трех дисциплинах - выездка, полевой кросс и конкур. Так, в программе сложностью двух звезд в длинном формате пьедестал почета остался исключительно белорусским. Золото и серебро на разных лошадях взял лидер белорусской сборной Александр Фоминов. Бронза досталась Валерии Сушинской.

Отметим, что для белорусских спортсменов домашние старты пока являются единственной возможностью набрать необходимые квалификации для уверенного возвращения на международную арену.

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Кристина Васильева, директор Белорусской федерации конного спорта:

"Победы - показатель продвижения с каждым стартом вперед. Нам самое важное - набрать квалификации к четырем звездам. То, что запланировано совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, РЦОПом, федерацией, реализуется. Но, если что, у нас всегда есть в запасе вариант Б".

Победитель международного турнира по троеборью Александр Фоминов отметил, что конкуренция всегда плотная, и после манежной езды разрывы от лидеров и других всадников были небольшие, поэтому каждое штрафное очко имело значение. "Я доволен своим выступлением, своими лошадьми - они проявили себя на этих соревнованиях хорошо. Я выступал на уровне двух звезд, а чемпионат мира и Олимпийские игры проходят на уровне пяти звезд, поэтому дальше придется преодолевать более сложные маршруты и высокие конкуры".

На международном турнире в Ратомке в программе сложностью три звезды в коротком формате лучший результат среди белорусов принадлежит Анастасии Шклянковой. Еще один белорус, Роман Воронько, стал пятым.