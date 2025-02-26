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Анна Доморацкая завоевала бронзовую медаль на Кубке сильнейших на дистанции 1500 м
Белорусская конькобежка Анна Доморацкая выиграла четвертую медаль Кубка сильнейших спортсменов по конькобежному спорту в "Минск-Арене", информирует БЕЛТА.
Соревновательную программу заключительного дня турнира открыли женские забеги на дистанции 1500 м, участие в которых приняли семь россиянок и единственная представительница Беларуси Анна Доморацкая. Наша спортсменка в итоге показала третий результат (2 мин. 00,71 сек.), уступив победительнице Александре Саютиной более двух секунд. Серебряная медалистка Анастасия Семенова опередила белоруску на 0,61 сек. Лидер белорусской команды на этой дистанции Екатерина Гагиева на старт не вышла.
Таким образом, Анна Доморацкая собрала полный комплект наград домашнего турнира: ранее белоруска взяла два золота (1000 м, командный спринт) и одно серебро (500 м). Далее медали на "полуторке" разыграют мужчины. Заключительным видом программы Кубка сильнейших спортсменов по конькобежному спорту в "Минск-Арене" станут гонки с массовым стартом.