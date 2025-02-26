Анна Доморацкая завоевала бронзовую медаль на Кубке сильнейших на дистанции 1500 м

Соревновательную программу заключительного дня турнира открыли женские забеги на дистанции 1500 м, участие в которых приняли семь россиянок и единственная представительница Беларуси Анна Доморацкая. Наша спортсменка в итоге показала третий результат (2 мин. 00,71 сек.), уступив победительнице Александре Саютиной более двух секунд. Серебряная медалистка Анастасия Семенова опередила белоруску на 0,61 сек. Лидер белорусской команды на этой дистанции Екатерина Гагиева на старт не вышла.