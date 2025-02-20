Антон и Динара Смольские одержали победу в сингл-миксте на Кубке сильнейших

Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские победили в одиночной смешанной эстафете на Кубке сильнейших спортсменов в "Раубичах", пишет БЕЛТА.

Участие в сингл-миксте приняли 6 белорусских и 18 российских дуэтов, в состав каждой из команд вошли по одному парню и девушке. Все биатлонисты пробежали по два этапа, проведя по два огневых рубежа из положения лежа и стоя. На первой передаче эстафеты Динара Смольская занимала второе место, Антон Смольский удержал позицию на экваторе гонки, после третьего этапа Динара возглавила группу, на заключительной части дистанции Антон сохранил лидерство и финишировал первым.

На подиум также поднялся наш тандем в составе Анны Сола и Ильи Авсеенко. На восьми рубежах наши биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов, но обошлись без штрафных кругов. С последней стрельбы Авсеенко уходил четвертым, на финальном круге догнал соперников и в итоге пересек финишную черту вторым, вырвав одну десятую секунды у Евгения Сидорова, который бежал в дуэте с Викторией Сливко. Еще на 0,2 сек. от подиума отстал Кирилл Бажин, которому пару составила Кристина Резцова.