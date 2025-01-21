Арина Соболенко обыграла Анастасию Павлюченкову на первом в сезоне турнире "Большого шлема"

"Честно говоря, я просто молилась сегодня, чтобы в этих условиях у меня все получалось, а мяч после моего удара летел так, как я хотела. Анастасия играла в потрясающий теннис, очень агрессивно. Я просто счастлива, что удалось победить. Я смогла каким-то образом выиграть этот матч. И, конечно, ребята, большое спасибо за эту атмосферу".