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Арина Соболенко обыграла Анастасию Павлюченкову на первом в сезоне турнире "Большого шлема"

Арина Соболенко продолжает побеждать на первом в сезоне турнире "Большого шлема" Australian Open.

21 января белоруска шагнула в полуфинал соревнований в непростом поединке, одолев представительницу России Анастасию Павлюченкову со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Игра продолжалась почти 2 часа. До этого матча в личном противостоянии вела россиянка, 2:1.

Таким образом, серия побед в Мельбурне у Арины увеличилась до 19 игр.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

"Честно говоря, я просто молилась сегодня, чтобы в этих условиях у меня все получалось, а мяч после моего удара летел так, как я хотела. Анастасия играла в потрясающий теннис, очень агрессивно. Я просто счастлива, что удалось победить. Я смогла каким-то образом выиграть этот матч. И, конечно, ребята, большое спасибо за эту атмосферу".

В полуфинале первая ракетка планеты сыграет против своей подруги - испанской теннисистки Паулы Бадосы. Игра предварительно намечена на четверг, 23 января, в 11:00.

Арина Соболенкотеннис