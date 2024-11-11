Арина Соболенко одержала победу в турнире WTA-500 в Брисбене

Первая ракетка мира Арина Соболенко под стать своему статусу потрясающе начала новый сезон.

Белорусская теннисистка забрала титул победительницы турнира WTA-500 в Брисбене. В финале серии WTA-500 белоруска обыграла 107-ю ракетку из России Полину Кудерметову. Соперница неприятно удивила болельщиков белоруски в первой партии, которую забрала со счетом 6:4. Однако дальше Арина сумела взять реванш во втором сете - 6:3 и в решающем довести дело до волевой победы - 6:2.