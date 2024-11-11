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Арина Соболенко одержала победу в турнире WTA-500 в Брисбене

Первая ракетка мира Арина Соболенко под стать своему статусу потрясающе начала новый сезон.

Белорусская теннисистка забрала титул победительницы турнира WTA-500 в Брисбене. В финале серии WTA-500 белоруска обыграла 107-ю ракетку из России Полину Кудерметову. Соперница неприятно удивила болельщиков белоруски в первой партии, которую забрала со счетом 6:4. Однако дальше Арина сумела взять реванш во втором сете - 6:3 и в решающем довести дело до волевой победы - 6:2.

К слову, это второй титул Соболенко на кортах Брисбена. Первый она брала в 2023 году. Белоруска заработала 500 рейтинговых очков и около 200 тыс. долларов. Впереди теннисистку  ждет первый в сезоне турнир серии Большого шлема Australian Open. Его старт состоится уже 12 января.

Арина Соболенко

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