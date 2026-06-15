Арина Соболенко по-прежнему возглавляет рейтинг WTA

Соболенко 86 недель возглавляет рейтинг WTA. Белоруска почти на 1000 очков опережает вторую теннисистку в планетарном табеле Елену Рыбакину из Казахстана. Третью строчку занимает Ига Швентек из Польши.

Второй ракеткой в стране продолжает оставаться Александра Саснович. Минчанка располагается на 121-й позиции. На текущей неделе Арина Соболенко выступит на травяном турнире в Берлине. Весь мир готовится к Уимблдону. А вот Саснович не смогла пройти сито квалификации состязаний в Германии.

В рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов выше всех из белорусских спортсменов находится Даниил Остапенков, который идет 540-м (плюс одна строка).

Первую тройку по-прежнему составляют итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев. Далее в десятке сильнейших следуют Феликс Оже-Альяссим (Канада), Бен Шелтон (США), Алекс де Минаур (Австралия), Даниил Медведев (Россия), Новак Джокович (Сербия), Тейлор Фритц (США) и Флавио Коболли (Италия).