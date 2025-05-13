Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме

В первой партии, длившейся всего 31 минуту, лидер мирового рейтинга не оставила сопернице никаких шансов - 6:1. А вот второй сет получился куда более напряженным и продлился 1 час 35 минут. Соболенко уступала 3:5, но проявила характер и вернулась в игру. На тай-брэйке, который также растянулся на 18 розыгрышей , лучше проявила себя белоруска - 10:8.