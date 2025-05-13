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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме
Арина Соболенко в четвертьфинале престижного "тысячника" WTA в Риме. В матче четвертого круга белоруска прошла Марту Костюк из Украины.
В первой партии, длившейся всего 31 минуту, лидер мирового рейтинга не оставила сопернице никаких шансов - 6:1. А вот второй сет получился куда более напряженным и продлился 1 час 35 минут. Соболенко уступала 3:5, но проявила характер и вернулась в игру. На тай-брэйке, который также растянулся на 18 розыгрышей , лучше проявила себя белоруска - 10:8.
За выход в полуфинал 14 мая Арина поспорит с олимпийской чемпионкой Парижа - восьмой ракеткой планеты китаянкой Чжэн Циньвень.