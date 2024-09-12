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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане. Призовой фонд турнира - 3,2 млн долларов, сообщает БЕЛТА.
10 октября в матче 1/8 финала вторая ракетка планеты встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и выиграла - 1:6, 6:4, 6:0. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей игры между полькой Магдой Фреш и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
В поединке 1/16 финала Соболенко обыграла в двух сетах чешскую теннисистку Катерину Синякову - 6:4, 6:4.
Арина Соболенко является двукратной победительницей этих соревнований - она выигрывала их в 2018 и 2019 годах.
Нынешний турнир завершится 13 октября. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 525,1 тыс. долларов.
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