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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане. Призовой фонд турнира - 3,2 млн долларов, сообщает БЕЛТА.

10 октября в матче 1/8 финала вторая ракетка планеты встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и выиграла - 1:6, 6:4, 6:0. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей игры между полькой Магдой Фреш и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

В поединке 1/16 финала Соболенко обыграла в двух сетах чешскую теннисистку Катерину Синякову - 6:4, 6:4.

Арина Соболенко является двукратной победительницей этих соревнований - она выигрывала их в 2018 и 2019 годах.

Нынешний турнир завершится 13 октября. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 525,1 тыс. долларов.

WTAАрина Соболенко

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