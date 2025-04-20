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Арина Соболенко пробилась в решающую схватку первенства ВТА-500 в Штутгарте
Красивый камбек и финал престижного турнира. Арина Соболенко пробилась в решающую схватку первенства ВТА-500 в Штутгарте.
Первая ракетка мира в матче 1/2 пересеклась с итальянкой Жасмин Паоли. Первый сет Арина забрала, почти не встретив сопротивления, со счетом 7:5. Во второй же партии белоруска со старта отдала 3 гейма, но вовремя смогла собраться и переломить ход противостояния. Счет составил 6:4.
В решающем поединке Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко уже завтра, 21 апреля. Ориентировочное время начала поединка - 14:00. Грядущий финал турнира в Штутгарте станет для Арины четвертым.