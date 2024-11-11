Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала финалисткой турнира WTA-500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 1,5 млн долларов, пишет БЕЛТА.

4 января в полуфинальном поединке первая ракетка мира за полтора часа победила российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге, - 6:3, 6:2. В завтрашнем решающем матче соперницей белоруски будет еще одна россиянка Полина Кудерметова (107-й номер рейтинга WTA), которая в первом полуфинале победила представительницу Украины Ангелину Калинину (55) - 6:4, 6:3.

На пути у финалу Арина Соболенко также обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75) - 6:4, 6:0, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29) - 7:6 (7:2), 6:4 и чешскую теннисистку Марию Боузкову (44) - 6:3, 6:4. В поединке третьего раунда Боузкова выиграла у белоруски Виктории Азаренко (20) - 6:4, 6:4.

Год назад Арина Соболенко также добралась до финала состязаний в Брисбене, в котором проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (0:6, 3:6). Виктория Азаренко тогда дошла до полуфинала, в котором проиграла Соболенко (2:6, 4:6). Нынешний турнир завершится 5 января.