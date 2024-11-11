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Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала финалисткой турнира WTA-500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 1,5 млн долларов, пишет БЕЛТА.
4 января в полуфинальном поединке первая ракетка мира за полтора часа победила российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге, - 6:3, 6:2. В завтрашнем решающем матче соперницей белоруски будет еще одна россиянка Полина Кудерметова (107-й номер рейтинга WTA), которая в первом полуфинале победила представительницу Украины Ангелину Калинину (55) - 6:4, 6:3.
На пути у финалу Арина Соболенко также обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75) - 6:4, 6:0, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29) - 7:6 (7:2), 6:4 и чешскую теннисистку Марию Боузкову (44) - 6:3, 6:4. В поединке третьего раунда Боузкова выиграла у белоруски Виктории Азаренко (20) - 6:4, 6:4.
Год назад Арина Соболенко также добралась до финала состязаний в Брисбене, в котором проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (0:6, 3:6). Виктория Азаренко тогда дошла до полуфинала, в котором проиграла Соболенко (2:6, 4:6). Нынешний турнир завершится 5 января.
Для ведущих теннисисток мира эти соревнования являются проверкой сил перед первым в сезоне турниром серии "Большого шлема" - открытым чемпионатом Австралии, который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Белорусские теннисистки по два раза подряд становились чемпионками Australian Open: Арина Соболенко выиграла два предыдущих турнира, а Виктория Азаренко побеждала в 2012 и 2013 годах.
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