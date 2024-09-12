Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане.

В матче второго раунда вторая ракетка мира была сильнее представительницы Чехии Катерины Синяковой. Оба сета завершились с одинаковым счетом - 6:4. На корте девушки провели 1 час 35 минут.