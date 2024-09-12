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Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане.

В матче второго раунда вторая ракетка мира была сильнее представительницы Чехии Катерины Синяковой. Оба сета завершились с одинаковым счетом - 6:4. На корте девушки провели 1 час 35 минут.

В 1/8 финала Соболенко сыграет против спортсменки из Казахстана Юлии Путинцевой. Призовой фонд соревнований составил более 3 млн долларов.

Арина Соболенко

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