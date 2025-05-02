Азаренко и Крюгер проиграли в 1/2 финала парного разряда турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и американка Эшлин Крюгер не вышли в финал парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале они уступили бельгийке Элизе Мертенс и россиянке Веронике Кудерметовой - 6:4, 4:6, 8:10.

На этом турнире Азаренко и Крюгер переиграли нидерландско-американский тандем Деми Схюрс / Эйжа Мухаммад - 6:4, 6:4, российско-американский дуэт Екатерина Александрова / Пейтон Стернс - 3:6, 6:4, 10:5 и американских теннисисток Кори Гауфф и Робин Монтгомери - 7:6, 6:3.