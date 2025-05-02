3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Азаренко и Крюгер проиграли в 1/2 финала парного разряда турнира в Мадриде
Азаренко и Крюгер проиграли в 1/2 финала парного разряда турнира в Мадридеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73cdc07f-5904-410b-888b-99258dd11564/conversions/7c91529c-5f2a-4974-8d97-5f399fba62f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73cdc07f-5904-410b-888b-99258dd11564/conversions/7c91529c-5f2a-4974-8d97-5f399fba62f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73cdc07f-5904-410b-888b-99258dd11564/conversions/7c91529c-5f2a-4974-8d97-5f399fba62f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73cdc07f-5904-410b-888b-99258dd11564/conversions/7c91529c-5f2a-4974-8d97-5f399fba62f7-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и американка Эшлин Крюгер не вышли в финал парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале они уступили бельгийке Элизе Мертенс и россиянке Веронике Кудерметовой - 6:4, 4:6, 8:10.
На этом турнире Азаренко и Крюгер переиграли нидерландско-американский тандем Деми Схюрс / Эйжа Мухаммад - 6:4, 6:4, российско-американский дуэт Екатерина Александрова / Пейтон Стернс - 3:6, 6:4, 10:5 и американских теннисисток Кори Гауфф и Робин Монтгомери - 7:6, 6:3.
Завтра в финальном поединке одиночного разряда первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с четвертым номером мирового рейтинга американской теннисисткой Кори Гауфф.