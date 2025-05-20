Баскетболистки "Горизонта" выиграли золото чемпионата Беларуси

"Горизонт" спустя 2 года побеждает в чемпионате Беларуси по баскетболу среди женских команд.

В решающем, пятом, матче финальной серии на площадке в Молодечно дружина Натальи Трофимовой взяла верх над "Минском". На старте встречи Веремеенко и компания сделали хороший задел и вели 12:0, но на большой перерыв с минимальным преимуществом ушли "горожанки" - 25:24. Правда, во второй половине "Горизонт" снова вернул себе инициативу и забрал встречу 52:45. Дабл-дабл - 12 очков и 16 подборов у капитана Анастасии Веремеенко. Она признана MVP чемпионата.

Ольга Подобед, главный тренер БК "Минск":

"Сумасшедший процент 3-очковых бросков. Чуть-чуть не хватило, не повезло. Все равно считаю, девчонки достойны. Это достойное второе место. Все впереди у нас".