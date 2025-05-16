Беларусь призвала ФИБА вернуть белорусские команды на международные турниры

Беларусь призвала Международную федерацию баскетбола (ФИБА) прекратить дискриминационную практику и вернуть белорусские команды на международные турниры. Об этом говорится в специальном обращении председателя Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова к участникам конгресса ФИБА, который проходит в Бахрейне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БФБ.

Максим Рыженков отметил, что 18 мая 2022 года исполнительный совет ФИБА принял необоснованное решение об отстранении сборных Беларуси от участия в официальных мероприятиях под эгидой ФИБА. Это стало самым большим разочарованием для всей нашей баскетбольной семьи - игроков, болельщиков, тренеров и десятков тысяч детей, занимающихся баскетболом.

В то же время сборные и клубы Беларуси по футболу при поддержке ФИФА и УЕФА продолжают выступать во всех официальных международных турнирах.



В эти дни наша национальная сборная по пляжному футболу завоевала серебряные медали чемпионата мира. В 2025 году к официальным международным мероприятиям допущены 32 белорусские федерации по 37 видам спорта, напомнил глава БФБ.



Сейчас многие международные федерации активно работают над возвращением белорусских спортсменов на международную арену, а вот одна из ведущих спортивных федераций мира - ФИБА - продолжает продлевать срок дисквалификации. Этим решением может быть уничтожено несколько поколений высокомотивированных и хорошо подготовленных белорусских баскетболистов.

"По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время в мире происходит более 40 вооруженных конфликтов. А если всем затронутым ими странам запретить участвовать в международных турнирах, то соревноваться будет некому. Хотелось бы напомнить всем, что европейских и американских политиков совершенно не волнуют спорт и баскетбол в частности, что человеческие жизни и спортивная карьера для них ничего не значат", - отметил Максим Рыженков.

Он также считает, что запрет на участие белорусских игроков в международных турнирах по баскетболу 3х3 в составе иностранных команд вообще выходит далеко за рамки здравого смысла - это прямая дискриминация по признаку места рождения, этнического происхождения или национальности.



"Вместо того, чтобы играть консолидирующую роль, направленную на примирение интересов спортсменов согласно основному принципу Олимпийской хартии, по которому спорт должен быть вне политики, баскетбольное сообщество, к сожалению, отравлено вирусом ненависти и нетерпимости. А ведь Олимпийская хартия гласит: спортивные организации Олимпийского движения должны соблюдать политическую нейтральность", - подчеркнул он.