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Белорус Никита Лобастов выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорус Никита Лобастов выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем гонки с массовым стартом на четвертом этапе Кубка Содружества, который завершился в Демино Ярославской области РФ, сообщает БЕЛТА.

Участие в масс-старте приняли 30 человек, в том числе 8 белорусов. Неожиданную победу одержал наш Никита Лобастов, став единственным из биатлонистов, не допустившим ни единого промаха на огневых рубежах. Ранее в текущем сезоне Лобастов не поднимался на пьедестал в личных гонках.

Фото: pressball.by

Никита ЛобастовбиатлонКубок Содружества