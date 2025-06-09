Белорус Шевченко стал вторым на первом этапе велогонки "Золото Ладоги" и возглавил общий зачет

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В Ленинградской области России стартовала международная многодневная велогонка "Золото Ладоги" с участием белорусских спортсменов, сообщает БЕЛТА.

Стартовый этап многодневки прошел на автодроме "Игора Драйв", под проливным дождем гонщики из семи стран преодолели почти 125 км. Первое место в групповой гонке занял россиянин Даниил Савекин, вторым финишировал представитель велосипедного клуба "Минск" Сергей Шевченко. Благодаря бонусным секундам за промежуточные спринты белорус возглавил общий зачет. Два года назад наш спортсмен одержал победу в генеральной классификации "Золота Ладоги".

"Погодные условия были непростыми, очень холодно. В 2023 году я также был вторым на первом этапе, а потом выиграл общий зачет. Поэтому начало можно назвать хорошим. Желтую майку лидера я взял, а дальше буду просто уверен в своей команде", - отметил Сергей Шевченко.