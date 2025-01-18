Белорус Антон Смольский выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка Содружества

В субботу соревнования в Демино Ярославской области продолжил мужской пасьют на 12,5 км. Лидер общего зачета турнира Смольский убегал на трассу вторым.



На стартовом огневом рубеже Антон допустил сразу две ошибки, а на следующей стрельбе добавил еще один промах. Однако три штрафных круга не помешали белорусу подойти к заключительной стойке на первой позиции.



Смольский смазал последний выстрел, но все основные соперники также не обошлись без дополнительных метров дистанции.



На финиш Антон пришел первым с преимуществом в 17 секунд.