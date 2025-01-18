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Белорус Антон Смольский выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка Содружества

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Белорус Антон Смольский одержал первую личную победу в зимней части розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/25, сообщает БЕЛТА.

В субботу соревнования в Демино Ярославской области продолжил мужской пасьют на 12,5 км. Лидер общего зачета турнира Смольский убегал на трассу вторым.

На стартовом огневом рубеже Антон допустил сразу две ошибки, а на следующей стрельбе добавил еще один промах. Однако три штрафных круга не помешали белорусу подойти к заключительной стойке на первой позиции.

Смольский смазал последний выстрел, но все основные соперники также не обошлись без дополнительных метров дистанции.

На финиш Антон пришел первым с преимуществом в 17 секунд.

Фото:  Sputnik / Сергей Бобылев

Антон СмольскийбиатлонКубок Содружества