Белоруска Арина Соболенко в четвертый раз проиграла в финале турнира WTA-500 в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертый раз проиграла в финале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, 21 апреля, в решающем поединке первая ракетка планеты уступила представительнице Латвии Елене Остапенко, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге.

В первой партии белоруска все время догоняла соперницу, но все же уступила со счетом 4:6. Во втором сете у Соболенко вообще ничего не получалось и она почти без борьбы проиграла его - 1:6. Встреча продолжалась 1 ч 25 мин.

На пути к сегодняшнему финалу Соболенко обыграла в двух партиях бельгийку Элизе Мертенс (29-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:1, а в полуфинале также в двух сетах была сильнее итальянской теннисистки Ясмин Паолини (6) - 7:5, 6:4. В прошлые годы Арина Соболенко трижды выходила в финал этого турнира и также проигрывала своим соперницам - в 2022 и 2023 годах польской теннисистке Иге Свентек, а в 2021-м - австралийке Эшли Барти.