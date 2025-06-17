Белоруска Дарья Веренич взяла бронзу в многоборье на этапе Кубка сильнейших

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В Сочи проходит второй этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике 2025 года, где белоруска Дарья Веренич завоевала бронзу, сообщает БЕЛТА.

Участие в индивидуальном многоборье среди сениорок приняли 37 граций, в том числе 5 белорусок. Дарья Веренич в сумме за четыре упражнения заработала 113,850 балла и заняла третье место. Ставшую четвертой Милену Щенятскую из Ростовской области наша спортсменка опередила всего на 0,05 очка. Победу с итогом 124,300 балла одержала лидер российской команды Мария Борисова из Санкт-Петербурга, серебро взяла Ульяна Янус из Омской области (114,200).

Что касается результатов других белорусок, то Дарья Ткачева расположилась на 8-й позиции, Дарья Грохотова стала 9-й, Анна Каменщикова - 17-я, Алина Речкина - 23-я.

Ранее 17 июня состоялись соревнования в многоборье у юниорок, лучшей из наших девушек была Вера Конопацкая, набравшая 22-ю сумму среди 40 участниц. В групповых упражнениях в обеих возрастных группах белорусские грации заняли шестые строчки.