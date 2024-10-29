БЕЛТА

Белорусская спортсменка Ирина Курочкина стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в неолимпийских весовых категориях. Чемпионат проходит в столице Албании Тиране, сообщает БЕЛТА.

Курочкина поднялась на пьедестал в весе до 55 кг. Накануне в предварительных схватках наша спортсменка одержала победы над россиянкой Ольгой Хорошавцевой, немкой Ниной Геммер и украинкой Александрой Хоменец, но в полуфинале уступила японке Мое Киеоке. Сегодня в поединке за третье место белоруска со счетом 5:3 победила Рамону Галамбош из Венгрии. В активе Курочкиной уже были две бронзовые медали с чемпионатов мира (2017, 2019), также у Ирины есть серебро Олимпиады-2020 и три золота континентальных форумов (2018, 2021, 2024).