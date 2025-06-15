Белоруска Максимова победила на этапе Кубка Азии по триатлону

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Белоруска Анна Максимова стала победительницей этапа Кубка Азии по триатлону 2025 года, который прошел в казахстанском Бурабае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Участие в женских соревнованиях приняли 13 девушек из Беларуси, Казахстана, Японии, Германии, Эстонии и Республики Корея.

В заплыве на 1,5 км Анна Максимова стала восьмой, а в велогонке на 40 км и забеге на 10 км показала лучшие результаты и в итоге финишировала первой, опередив ближайших соперниц более чем на минуту.