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Белоруска Максимова победила на этапе Кубка Азии по триатлону
Автор:Редакция news.by
Белоруска Анна Максимова стала победительницей этапа Кубка Азии по триатлону 2025 года, который прошел в казахстанском Бурабае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минспорта.
Участие в женских соревнованиях приняли 13 девушек из Беларуси, Казахстана, Японии, Германии, Эстонии и Республики Корея.
В заплыве на 1,5 км Анна Максимова стала восьмой, а в велогонке на 40 км и забеге на 10 км показала лучшие результаты и в итоге финишировала первой, опередив ближайших соперниц более чем на минуту.
Белоруски Алина Синевич и Софья Кривецкая заняли 7-е и 9-е места соответственно. В мужском турнире белорус Никита Котенев расположился на 12-й строчке среди 38 спортсменов.