Белоруски заняли весь пьедестал в многоборье на турнире по художественной гимнастике в Испании

Белорусские грации заняли весь пьедестал в многоборье на международном турнире Grand Premium в Испании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации гимнастики.

Участие в соревнованиях в многоборье среди сениорок приняли 17 спортсменок из девяти стран. Победу с результатом 108,400 балла по сумме четырех упражнений одержала наша Дарья Веренич, серебро завоевала Анастасия Салос (103,600), бронзовым призером стала Алина Речкина (102,800). Кроме того, золотую медаль в этом же виде программы у преюниорок выиграла белоруска Вера Конопацкая, набравшая 92,250 балла.