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Белоруски заняли весь пьедестал в многоборье на турнире по художественной гимнастике в Испании
Автор:Редакция news.by
Белоруски заняли весь пьедестал в многоборье на турнире по художественной гимнастике в Испанииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a36631-15c9-4898-a542-def112071487/conversions/8d61b544-0bbd-4b23-bbf1-930e03346000-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a36631-15c9-4898-a542-def112071487/conversions/8d61b544-0bbd-4b23-bbf1-930e03346000-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a36631-15c9-4898-a542-def112071487/conversions/8d61b544-0bbd-4b23-bbf1-930e03346000-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a36631-15c9-4898-a542-def112071487/conversions/8d61b544-0bbd-4b23-bbf1-930e03346000-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусские грации заняли весь пьедестал в многоборье на международном турнире Grand Premium в Испании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации гимнастики.
Участие в соревнованиях в многоборье среди сениорок приняли 17 спортсменок из девяти стран. Победу с результатом 108,400 балла по сумме четырех упражнений одержала наша Дарья Веренич, серебро завоевала Анастасия Салос (103,600), бронзовым призером стала Алина Речкина (102,800). Кроме того, золотую медаль в этом же виде программы у преюниорок выиграла белоруска Вера Конопацкая, набравшая 92,250 балла.
Финалы в отдельных упражнениях состоятся 28 июня.