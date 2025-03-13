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Белорусская сборная по футболу выиграла таджикскую команду в контрольном матче нового сезона
Футболисты национальной сборной Беларуси одержали крупную победу над командой Таджикистана в первом контрольном матче нового сезона со счетом 5:0, сообщает БЕЛТА.
Сегодняшняя встреча в Душанбе прошла с большим преимуществом гостей, однако быстро выйти вперед им не удалось. В первой половине игры белорусы действовали на невысоких скоростях и лишь пару раз угрожали воротам соперников. После перерыва гости заиграли гораздо быстрее, и на 64-й минуте встречи вышедший на замену Виталий Лисакович мощным ударом с линии штрафной площади открыл счет. Еще через 9 минут Трофим Мельниченко удвоил преимущество нашей команды, а потом Евгений Яблонский, Виталий Лисакович и Артем Концевой довели дело до разгрома.
Это был второй поединок сборных Беларуси и Таджикистана. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года на поле "Борисов-Арены", белорусы разгромили гостей со счетом 6:1.
Теперь команда Карлоса Алоса возьмет курс в Баку, где 25 марта проведет контрольный матч со сборной Азербайджана.