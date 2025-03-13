Белорусская сборная по футболу выиграла таджикскую команду в контрольном матче нового сезона

Сегодняшняя встреча в Душанбе прошла с большим преимуществом гостей, однако быстро выйти вперед им не удалось. В первой половине игры белорусы действовали на невысоких скоростях и лишь пару раз угрожали воротам соперников. После перерыва гости заиграли гораздо быстрее, и на 64-й минуте встречи вышедший на замену Виталий Лисакович мощным ударом с линии штрафной площади открыл счет. Еще через 9 минут Трофим Мельниченко удвоил преимущество нашей команды, а потом Евгений Яблонский, Виталий Лисакович и Артем Концевой довели дело до разгрома.