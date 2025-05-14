Белорусская теннисистка Саснович без борьбы прошла в 1/4 финала турнира в Париже

Белорусская теннисистка Александра Саснович (WTA: 99) без борьбы стала четвертьфиналисткой турнира из категории WTA 125 с призовым фондом 115 тыс. долларов в Париже. Ее соперница Катерина Синякова из Чехии (WTA: 62) снялась с соревнований, сообщает sb.by.

Чешская спортсменка была посеяна на турнире под высоким седьмым номером и считалась одной из наиболее очевидных претенденток на титул. Игра против нее наверняка вышла бы очень сложной. Но Катерина Синякова взяла самоотвод - и, как следствие, Александра Саснович автоматически получила пропуск в третий круг.

На старте турнира белоруска, напомним, взяла верх над Марией Лурдес Карле из Аргентины (WTA: 122) со счетом 6:4, 6:2. Следующей оппоненткой представительницы нашей теннисной школы будет кто-то из пары Жюли Белгравер (WTA: 365, Франция) - Солана Сьерра (WTA: 111, Аргентина).