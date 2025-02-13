Белорусская теннисистка Шиманович прошла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Мексике

В 1/8 финала белоруска, занимающая 234-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке австралийскую теннисистку Тайлу Престон, у которой 160-я позиция, - 6:4, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В первом раунде Шиманович уверенно переиграла в двух партиях представительницу Германии Татьяну Марию (74-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:2, а в игре за выход в полуфинал будет соперничать с британкой Франческой Джонс (146).