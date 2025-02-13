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Белорусская теннисистка Шиманович прошла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Мексике
Белорусская теннисистка Ирина Шиманович пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Канкуне (Мексика) с призовым фондом 115 тыс. долларов, информирует БЕЛТА.
В 1/8 финала белоруска, занимающая 234-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке австралийскую теннисистку Тайлу Престон, у которой 160-я позиция, - 6:4, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В первом раунде Шиманович уверенно переиграла в двух партиях представительницу Германии Татьяну Марию (74-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:2, а в игре за выход в полуфинал будет соперничать с британкой Франческой Джонс (146).
В стартовом матче парного разряда Ирина Шиманович и российская теннисистка Мария Козырева победили американский тандем Алана Смит / Мария Матеас - 6:4, 6:2, в четвертьфинале встретятся с австралийским дуэтом Тайла Престон / Майя Джойнт.
Соревнования в Канкуне завершатся 16 февраля.