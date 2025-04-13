Белорусская теннисистка Соболенко без борьбы стала четвертьфиналисткой турнира WTA-500

Завтра в поединке 1/8 финала первая ракетка планеты должна была встретится с россиянкой Анастасией Потаповой (38-й номер мирового рейтинга), но она сообщила в соцсетях, что не сможет выйти на корт из-травмы левой руки. Таким образом, Арина Соболенко начнет выступление в Штутгарте с четвертьфинала, где ее соперницей будет победительница встречи между россиянкой Дианой Шнайдер (13) и бельгийкой Элизе Мертенс (29), которая на старте переиграла белоруску Александру Саснович (111).