3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
Белорусская теннисистка Соболенко без борьбы стала четвертьфиналисткой турнира WTA-500
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в четвертьфинал турнира WTA-500 в немецком Штутгарте без борьбы, сообщает БЕЛТА.
Завтра в поединке 1/8 финала первая ракетка планеты должна была встретится с россиянкой Анастасией Потаповой (38-й номер мирового рейтинга), но она сообщила в соцсетях, что не сможет выйти на корт из-травмы левой руки. Таким образом, Арина Соболенко начнет выступление в Штутгарте с четвертьфинала, где ее соперницей будет победительница встречи между россиянкой Дианой Шнайдер (13) и бельгийкой Элизе Мертенс (29), которая на старте переиграла белоруску Александру Саснович (111).
Год назад чемпионкой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая на этот раз не играет. Победительница нынешних состязаний в Штутгарте, которые завершатся 21 апреля, заработает 142,6 тыс. евро, 500 рейтинговых очков, а также получит электромобиль Porsche.