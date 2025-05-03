Белорусская теннисистка Соболенко прошла в финал турнира WTA-1000 в Мадриде

В решающем поединке соперницей первой ракетки планеты будет американка Кори Гауфф, которая занимает четвертую позицию в мировом рейтинге. В полуфинале Арина Соболенко обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (17-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 7:5, а ее сегодняшняя соперница разгромила польку Игу Свентек (2) - 6:1, 6:1.

В девяти предыдущих поединках Соболенко пять раз побеждала Гауфф. Их сегодняшняя встреча начнется в 19:30 по минскому времени. Его победительница заработает 985 тыс. евро и 1000 рейтинговых очков. В 2021 и 2023 годах Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче Иге Свентек.