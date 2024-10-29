Белорусские шашисты завоевали пять медалей

В турецкой Алании стартовал молодежный чемпионат мира по шашкам-64 с участием белорусских спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта. Первые комплекты наград планетарного форума были разыграны в молниеносной программе. Представители нашей страны завоевали в блице пять медалей. Чемпионкой мира среди девушек до 17 лет стала Евгения Швед, серебряные награды выиграли Владислав Валюк и Иван Невар, бронзовыми призерами стали Виктория Николаева и Марк Акулович. Далее шашисты определят лучших в быстрой и классической программах. Всего участие в турнире принимают 170 спортсменов из 14 стран. Параллельно с молодежным первенством мира в Алании проходит этап Кубка мира по шашкам-64 - международные соревнования "Турция-2024". В молниеносной программе в русских шашках среди мужчин победил международный гроссмейстер из Беларуси Андрей Валюк, а другой наш соотечественник Артем Тихонов стал третьим среди юниоров.