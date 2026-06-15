Белорусские спортсмены поборются за награды в трех видах программы "Игр Будущего"

По итогам отборочных турниров белорусские спортсмены завоевали право на участие в трех дисциплинах соревновательной программы "Игр Будущего - 2026", которые пройдут в Астане, пишет БЕЛТА.

В состязаниях по фиджитал-баскетболу в казахстанской столице Беларусь представит "Минск", в соревнованиях по фиджитал-шутеру выступит команда Minsk House, а Данил Черепко поспорит за награды в турнире по фиджитал-танцам. В ходе организации и проведения квалификационных соревнований Белорусская федерация фиджитал-спорта получила поддержку от Президентского спортивного клуба.

"Игры Будущего" состоятся с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в состязаниях в столице Казахстана примут участие более 900 представителей из 50 стран планеты, а общий призовой фонд составит 4,75 млн долларов. Мультиспортивный форум в Астане станет третьим по счету. Первые "Игры Будущего" прошли в 2024 году в Казани, а год назад их принимала столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.