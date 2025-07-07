Белорусские велосипедисты взяли 15 медалей первенства России

В заключительный день соревнований гонщики определили призеров в мэдисоне - парной гонке на выносливость. У молодежи до 22 лет второй результат показали белоруски Полина Конрад и Ирина Чуянкова, тройку лучших замкнули их соотечественницы Аделина Сакун и Алина Короткина. Победу в этом виде программы одержали девушки из Санкт-Петербурга. Кроме того, среди юниоров до 18 лет третье место заняли наши Артем Борушков и Илья Витько.