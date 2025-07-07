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Белорусские велосипедисты взяли 15 медалей первенства России
Белорусские спортсмены завоевали 15 медалей на первенстве России по велосипедному спорту на треке. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.
В заключительный день соревнований гонщики определили призеров в мэдисоне - парной гонке на выносливость. У молодежи до 22 лет второй результат показали белоруски Полина Конрад и Ирина Чуянкова, тройку лучших замкнули их соотечественницы Аделина Сакун и Алина Короткина. Победу в этом виде программы одержали девушки из Санкт-Петербурга. Кроме того, среди юниоров до 18 лет третье место заняли наши Артем Борушков и Илья Витько.
Таким образом, в общей сложности за шесть дней на велотреке "Локосфинкс" белорусские спортсмены завоевали 15 наград - 9 серебряных и 6 бронзовых. Участники первенства России ранее разыграли медали в индивидуальной и командной гонках преследования, личном и командном спринте, гите с места, омниуме, гонке по очкам, скрэтче, гонке с выбыванием и кейрине.