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Василина Хондошко прокомментировала свое неучастие в суперфинале Кубка мира по синхронному плаванию
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Спорт вне политики! Но, кажется, что западные страны все никак не начнут следовать этому завету. Суперфинал Кубка мира по синхронному плаванию стартовал в Торонто. Однако пьедестал будет оспорен не среди всех сильнейших. На данный момент в сводном протоколе турнира первую строчку занимает белоруска Василина Хондошко. Но минчанке не дали канадскую визу.
Василина Хондошко, многократный призер чемпионатов мира по синхронному плаванию:
"Мы просто не получили вовремя подтверждение визы. Нам не было отказано, но мы до сих пор ждем ответа от посольства. Самое главное, наверное, то, что я лишилась именно борьбы. Никто не знает, как могло сложиться, никто не знает, как выступил тот или иной спортсмен в данной ситуации. Но у меня не было этой возможности. У нас есть дальнейшие старты, и мы, спортсмены, привыкли к тому, что не все может идти так, как хочется, поэтому мы берем от этого лучшее. У нас появилось время для подготовки к чемпионату Европы, поэтому будем готовиться туда".
Василина Хондошко была призером каждого из трех предыдущих этапов Кубка мира. В последнее время визовые проблемы становятся основной причиной пропуска соревнований.