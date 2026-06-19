Василина Хондошко прокомментировала свое неучастие в суперфинале Кубка мира по синхронному плаванию

Спорт вне политики! Но, кажется, что западные страны все никак не начнут следовать этому завету. Суперфинал Кубка мира по синхронному плаванию стартовал в Торонто. Однако пьедестал будет оспорен не среди всех сильнейших. На данный момент в сводном протоколе турнира первую строчку занимает белоруска Василина Хондошко. Но минчанке не дали канадскую визу.

"Мы просто не получили вовремя подтверждение визы. Нам не было отказано, но мы до сих пор ждем ответа от посольства. Самое главное, наверное, то, что я лишилась именно борьбы. Никто не знает, как могло сложиться, никто не знает, как выступил тот или иной спортсмен в данной ситуации. Но у меня не было этой возможности. У нас есть дальнейшие старты, и мы, спортсмены, привыкли к тому, что не все может идти так, как хочется, поэтому мы берем от этого лучшее. У нас появилось время для подготовки к чемпионату Европы, поэтому будем готовиться туда".