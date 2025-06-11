Белорусы стали призерами международной велогонки "Золото Ладоги"

Велосипедисты из Беларуси стали призерами третьего этапа международной многодневной велогонки "Золото Ладоги", которая проходит в Ленинградской области Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.

На третьем этапе многодневки спортсмены преодолели 153 километра со стартом и финишем в поселке Красносельское. Второе место в групповой гонке занял наш Сергей Шевченко, третьим расположился еще один представитель велосипедного клуба "Минск" Владимир Гороховик. Опередить белорусов сумел только прошлогодний победитель общего зачета Савва Новиков из команды "Мангазея - Московский спорт".

Благодаря попаданию на подиум чемпион "Золота Ладоги - 2023" Сергей Шевченко сохранил желтую майку лидера генеральной классификации. На стартовом этапе гонки 9 июня наш спортсмен стал вторым, а накануне финишировал 11-м. Также призовое место велоклубу "Минск" принес Евгений Королек, который показал второй результат на этапе 10 июня.