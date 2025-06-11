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Белорусы стали призерами международной велогонки "Золото Ладоги"
Велосипедисты из Беларуси стали призерами третьего этапа международной многодневной велогонки "Золото Ладоги", которая проходит в Ленинградской области Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.
На третьем этапе многодневки спортсмены преодолели 153 километра со стартом и финишем в поселке Красносельское. Второе место в групповой гонке занял наш Сергей Шевченко, третьим расположился еще один представитель велосипедного клуба "Минск" Владимир Гороховик. Опередить белорусов сумел только прошлогодний победитель общего зачета Савва Новиков из команды "Мангазея - Московский спорт".
Благодаря попаданию на подиум чемпион "Золота Ладоги - 2023" Сергей Шевченко сохранил желтую майку лидера генеральной классификации. На стартовом этапе гонки 9 июня наш спортсмен стал вторым, а накануне финишировал 11-м. Также призовое место велоклубу "Минск" принес Евгений Королек, который показал второй результат на этапе 10 июня.
Участие в престижной многодневке принимают представители семи стран: Беларуси, России, Казахстана, ОАЭ, Франции, Сирии и Узбекистана. На четвертом этапе 12 июня спортсменов ожидает групповой заезд на 78 километров с финишем в городе Выборге. Включенная в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума велогонка "Золото Ладоги" завершится 15 июня.