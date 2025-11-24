3.69 BYN
Белорусы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по тхэквондо
Автор:Редакция news.by
В Швейцарии белорусские тхэквондисты успешно выступили и в заключительный день чемпионата Европы. Накануне золото завоевал Сармат Цакоев в весовой категории до 68 килограммов.
На пути к финалу парень одержал 4 победы над представителями Израиля, Болгарии, Польши и Украины. В решающем раунде он одолел россиянина Илью Данилова. Напомним, всего на Европейском первенстве в олимпийских категориях белорусы забрали четыре награды.
Также серебро у Юлии Витко; по бронзе у Марии Струнец и Георгия Гурциева.